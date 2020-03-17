Аеропорт "Харків" приймає рейси з Єгипту та Києва

Міжнародний аеропорт Харків 17 березня приймає рейси з Єгипту та Києва.

Про це кореспонденту Укрірнформу розказали у довідковому бюро аеропорта.

"Перший з 5 рейсів з Єгипту компанії Azur Air Ukraine прибув з Шарм-ель-Шейху о 00:40, другий - компанії SkyUp Airlines - о 12:05. Чекаймо на інші рейси з Єгипту : компанії Ukraine International Airlines - о 14:00, компанії Azur Air Ukraine - о 19:50, компанії SkyUp Airlines - о 21:50", - зазначили у довідковому бюро.

Зазначається, що о 20:40 має прибути рейс компанії Ukraine International Airlines Київ - Харків.

Щодо відправки рейсів з Харкова, то, за даними довідкового бюро, о 07:06 до Київа відправлено рейс компанії Ukraine International Airlines: "Інших рейсів з Харкова не планується".

Зараз телефони пресслужби аеропорту та комерційного директора мовчать, інформації про пасажирів рейсів з Єгипту немає.

Як повідомляв Укрінформ, 16 березня у міжнародному аєропорту "Харків" скасовані 6 авіарейсів, в основному, до Польщі та Єгипту. Під скасування підпали рейси компанії SkyUp Airlines Харків-Шарм-ель-Шейх, компанії Ryanair Харків-Краків, компанії WizzAir Харків-Краків, компанії WizzAir Харків-Гданськ, компанії LOT Polish Airlines Харків-Варшава, що мав вилетіти о 18:00. Також скасовано рейс компанії Ukraine International Airlines Харків-Київ.

З 17 березня Україна повністю обмежує пасажирське авіа-, залізничне та автосполучення через загрозу поширення коронавірусу.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське авіасполучення.