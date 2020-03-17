У Львові 14 осіб поклали до лікарні, перевіряють на коронавірус

У Львові на лікуванні в інфекційній лікарні перебуває 14 осіб, серед яких двоє дітей; пацієнтів перевіряють на наявність коронавірусу.

Про це поінформувала заступник міського голови з гуманітарних питань, керівник міського оперативного штабу Галина Слічна, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Госпіталізовано 14 осіб, у всіх них епіданамнез. З них 5 осіб — це мешканці Львова. Серед них — двоє дітей. Вчора двом особам, в яких термін хвороби понад 5 днів, провели експрес-тести. Антитіла у них не виявлено», — повідомила Слічна.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали 79 883 особи, померли – 7 174.

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В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.