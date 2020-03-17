В Одесі водії транспорту і пасажири ігнорують обмеження

Більшість водіїв маршруток і пасажирів ігнорують запроваджені Одеською міськрадою обмеження стосовно перевезення з 17 березня не більше 10 пасажирів, які мають бути в масках.

Так само не дотримуються вимоги щодо перевезення не більше 20 пасажирів у вагонах трамваїв і в тролейбусах водії міськелектротранспорту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Абсолютна більшість пасажирів також ігнорують введені мерією обмеження про застосування медичних масок. Самі водії теж без масок.

Утім, у більшості аптек немає у продажу медичних масок та антисептиків.

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Як повідомлялося, міська влада Одеси запровадила з 17 березня обмеження стосовно роботи громадського транспорту. Водіїв маршрутних таксі зобов’язано не допускати перевезення більше 10 пасажирів, а в трамваях, тролейбусах, автобусах, що працюють на міських маршрутах - не більше 20 пасажирів. Причому пасажири мають бути в медичних масках.

Влада Одеси також закликала містян "не створювати масові скупчення людей та дотримуватися дистанції у 1-1,5 метра з метою запобігання та недопущення поширення гострої інфекції СOVID-19".