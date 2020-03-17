Запоріжжя візьме в борг 500 мільйонів, щоб покрити дефіцит бюджету

Запорізька міська рада планує взяти в борг 500 млн гривень. Кредитну лінію відкриють у двох банках.

Відповідний проект рішення оприлюднено на офіційному сайті міської ради.

«Проект рішення міської ради підготовлено з метою забезпечення покриття дефіциту бюджету міста та фінансування видатків бюджету розвитку у поточному році. Проект рішення передбачає здійснення внутрішнього запозичення до бюджету міста на суму 500,0 млн.грн. у формі укладання кредитних договорів», - йдеться у пояснювальній записці.

Кредні договори планують укласти с ПАТ «Укргазбанк» та АТ «Державний ощадний банк України».

В кожному з банків місто планує взяти в борг по 250 млн гривень. Кредитна лінія відкривається на 5 років, під 17,5% річних, погашення кредиту здійснюватиметься щомісячно у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором з урахуванням пільгового періоду – 12 місяців.

В проекті рішення зазаначається, що кредитні гроші хочуть витратити на оновлення стратегічних об’єктів довгострокового користування та об’єктів, спрямованих на задоволення інтересів мешканців міста, зокрема, видатків на розвиток аеропорту, дорожньої, житлово-комунальної та соціальної інфраструктури, оновлення матеріально-технічної бази установ та комунальних підприємств міста.

Читайте також: У Дніпрі лікарня на 34 мільйони купила засоби для порятунку хворих на коронавірус

Рішення набуде чинності після погодження обсягу та умов здійснення запозичення Міністерством фінансів України.