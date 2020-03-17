Закарпатська ОДА спорожніла - карантин

З 17 березня вхід до будівлі адміністрації лише за перепустками, прийом громадян призупинено.

Про це кореспондента Укрінформу повідомили в прес-службі Закарпатської ОДА.

“Від сьогодні, 17 березня, у Закарпатській ОДА запроваджено карантин, вхід у будівлю адміністрації лише за перепустками. Також призупинено прийом громадян, а звертатися громадянам рекомендовано у електронній формі. Батькам, у кого є дошкільнята або учні початкової школи, рекомендовано працювати дистанційно або взяти чергову відпустку, або лікарняний” - повідомили в ОДА.

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В адміністрації також запропонували за можливості дистанційно виконувати роботу й іншим працівникам, крім керівників департаментів, управлінь та їх заступників.