Лише аптеки, продуктові магазини та банки: Житомирщина сидить на карантині

На Житомирщині рекомендують на 30 днів призупинити роботу розважальних закладів, аби попередити поширення коронавірусу.

Відповідне рішення прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Житомирська ОДА.

«Рекомендуємо на тридцять днів призупинити діяльність таких розважальних закладів, як кінотеатри, театри, музеї, бібліотеки, інші культурні, розважальні та спортивні заклади. У звичному режимі мають працювати аптеки, продуктові магазини, банківські установи», - наголосив заступник голови ОДА Володимир Федоренко.

Водночас у Житомирі із вівторка, 17 березня, припиняють роботу всі заклади, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС, повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин у Facebook.

«Відзавтра у місті закриваються всі заклади торгівлі, окрім закладів, у яких продають продовольчі товари, аптеки, АЗС. Також вводиться обмеження на проведення спортивних заходів. Із 19 березня закривають заклади громадського харчування, а це кафе, ресторани, кав’ярні, всі ринки», - наголосив Сухомлин.

За його словами, заклади не працюватимуть до закінчення карантину, а їх мета – зменшити пересування людей містом.

На позачерговій сесії міської ради, запланованої на 17 березня, планують прийняти заходи для підтримку місцевого бізнесу через карантинні обмеження.

Окрім того, у дитячих садочках міста відкриють додаткові групи для дітей лікарів, які працюватимуть в умовах протидії розповсюдженню коронавірусу, повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин у Facebook.

«Ми відкриваємо додатково 5-6 груп в дитячих садочках у різних районах міста. Це будуть збірні групи, в які ми прийматимемо дітей медичних працівників 1-ї, 2-ї лікарень (міські лікарні №1 та №2) і обласної лікарні для того, щоб батьки, які працюють в цих закладах, могли спокійно перебувати на своєму робочому місці», - наголосив Сухомлин.

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За його словами, наразі медичних працівників відкликають з відпустки, а також вони не зможуть їх взяти найближчим часом.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня до 3 квітня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

У Житомирі з 17 березня припиняють роботу всі заклади окрім тих, де продаються продукти, аптеки і АЗС.

В Україні наразі зафіксовано п'ять випадків захворювання на коронавірус, один з яких летальний.