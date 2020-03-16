Голова Житомирської ОДА просить ввести в області надзвичайний стан

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко звернувся до влади щодо запровадження в області надзвичайного стану через летальний випадок коронавірусу.

Про це він повідомив у Facebook.

«У зв'язку із надзвичайно загрозливою епідемічною ситуацією в області, Житомирська обласна державна адміністрація звертається до секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова з проханням подати пропозицію Президенту України щодо введення на території Житомирської області надзвичайного стану до спаду епідемії», - йдеться у повідомленні.

Крім того, ОДА звернеться до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням подати пропозицію Президенту України щодо сприяння у цьому питанні.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив про запровадження надзвичайної ситуації на Житомирщині та Буковині.

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За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, у світі зафіксовано вже 175 250 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6706 осіб, одужали 77 658 людей.

В Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.