Львів закупить апарати штучної вентиляції легень та діагностики коронавірусу

Львів закуповуватиме додаткові апарати штучної вентиляції легень та апарат для діагностики захворювання.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"16 березня міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла ряд важливих рішень для унеможливлення поширення захворювань, спричинених коронавірусом. Відтак, місто планує закупити апарат, який визначатиме за аналізом крові захворювання, спричинене коронавірусом, а також апарати штучної вентиляції легень", - йдеться в повідомленні.

Як наголосив міський голова Андрій Садовий, місто не отримало від держави жодної тест-системи.

"Ми маємо невелику кількість тест-систем у лікарні швидкої допомоги і ми їх вже використовуємо, проте вони діагностують хворобу лише на 5−7 день наявності симптомів. Якщо ж нам потрібно дізнатись точніший результат, то ми беремо аналізи, які відправляються до Києва. Проте, я вважаю, що такі лабораторії необхідно запустити й у великих обласних містах. Ми сьогодні моніторимо все, що є у світі, аби максимально скупити ШВЛ та все інше обладнання для Львова. Вони будуть нам потрібні за 2−3 тижні. Але я не отримав жодної пропозиції від Міністерства охорони здоров’я навіть щодо тих самих масок. Ми, фактично, самотужки виживаємо у цей час. Я би дуже хотів, аби в уряді це зрозуміли, і була жорстка вертикаль, тому що цього вимагає ситуація", - підкреслив міський голова.

Він нагадав, що в неділю в обласну інфекційну лікарню надійшло 4 хворих, у них взяли аналізи та відправили їх до Києва.