На Закарпаття МОЗ передало 285 тисяч масок

На Закарпаття Міністерство охорони здоров'я передало 285 тисяч масок, в області просять додатково забезпечити дихальною апаратурою вищого експерт-класу.

Про це на брифінгу з приводу протидії розповсюдження коронавірусу на Закарпатті заявила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На Закарпаття 285 тисяч масок передано Міністерством охорони здоров'я. Вони всі в Ужгороді наразі, протягом найближчого часу будуть рівномірно розподілені по районах області в залежності від кількості працівників в медзакладах”, - сказала Біров.

Вона зазначила, що на Закарпатті наразі достатньо дихальних апаратів середнього класу — у лікарнях області є загалом 174 апарати для проведення штучної вентиляції легень. Утім, наголосила Біров, регіону вкрай не вистачає апаратів для штучної вентиляції легень вищого експерт-класу.

Читайте також: Закарпатських заробітчан просять залишатися в самоізоляції

“Нам необхідна додаткова техніка, про це ми повідомили МОЗ, чекаємо надходжень.” - сказала чиновниця.

Наразі на Закарпатті немає офіційно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.