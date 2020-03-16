У харківському аеропорту скасували 6 рейсів

Шість рейсів, в основному, до Польщі та Єгипту, скасовано у міжнародному аеропорту "Харків".

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у довідковій службі аеропорту.

"Скасовані шість рейсів з Харкова до міст Польщі та Єгипту. Маються на увазі рейси компаній: SkyUp Airlines Харків-Шарм-ель-Шейх, що мав вилетіти о 13:45, Ryanair Харків-Краків (15:05), WizzAir Харків-Краків (15:30), WizzAir Харків-Гданськ (17:40), компанії LOT Polish Airlines Харків-Варшава (18:00). Також скасовано рейс компанії Ukraine International Airlines Харків-Київ, що мав вилетіти о 17:20", - зазначили у довідковій службі.

Щодо скасування інших рейсів, то за інформацією слід звертатися до авіакомпаній.

Такі заходи запроваджуються з метою упередження поширенню коронавірусу.

Між тим вранішні рейси до Шарм-ель-Шейху, Мінську, Києва та два рейси до Стамбула виконуються згідно з розкладом.

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Як повідомляв Укрінформ, з 17 березня Україна повністю обмежує пасажирське авіа- залізничне та автосполучення через загрозу поширення коронавірусу.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців.