Неподалік Сум — ДТП за участю рейсового автобуса, троє загиблих

Вранці 16 березня неподалік Сум сталася ДТП за участю рейсового автобуса, в результаті якої загинули троє людей.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Сумській області.

«Встановлено, що 16 березня близько 8.30 поблизу села Постольне неподалік Сум зіткнулися мікроавтобус Renault та рейсовий автобус сполученням Суми-Зноб-Новгородський. За попередніми даними, в результаті аварії загинули водій та два пасажири мінібуса», - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють медики, слідчо-оперативна група поліції та криміналісти. Встановлюється кількість потерпілих, причини та обставини дорожньо-транспортної події.

Фото: поліція