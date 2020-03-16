У Львові госпіталізували чотирьох людей, які приїхали з-за кордону

У Львові чотирьох осіб, які прибули з країн, де зафіксовані випадки захворювання на коронавірус і мають ознаки гострого респіраторного захворювання, госпіталізували, а їхні аналізи відправили у Київ для тестування.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Всі особи молодого віку, госпіталізовані з нетривалим анамнезом, тобто вони хворіють впродовж 2−3 днів. Стан — середньої тяжкості, загроз життю нема. Враховуючи, що пацієнти прибули з країн, де зафіксований коронавірус, а також у них наявні ознаки гострого респіраторного захворювання, хворі госпіталізовані, відповідно до наказу МОЗ, для спостереження і дообстеження. У всіх відібрані матеріали і скеровані в лабораторний центр у Київ для проведення тестування. Хворі отримують лікування в інфекційній лікарні, вони ізольовані", - поінформував начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб.

Він підкреслив, що усі заходи здійснюються відповідно до алгоритму, затвердженого МОЗ.

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Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що в мережі з'явилась інформація, нібито у Львові вже зафіксовано два випадки захворювання на коронавірус. Мер заперечив ці чутки і попросив львів'ян не поширювати неперевірену інформацію, а дослухатись лише до офіційних і перевірених джерел.

Він також пояснив, чому відібрані у хворих матеріали відсилають на діагностику вірусу в Київ.

"Пояснюю: Експрес-тести, які сьогодні є у Львові та інших містах України, діагностують захворювання на коронавірус на 5−14 день від початку хвороби. А тест-системи, які є лише в Києві, визначають захворювання на 1−3 день від проявів перших симптомів. Тому ми відправляємо всі аналізи до Києва", — зазначив Садовий.

Як повідомляв Укрінформ, з метою запобігання коронавірусу відсьогодні, 16 березня, у Львові закриваються всі заклади торгівлі, окрім продуктових магазинів, аптек, а також автозаправок.