В Азовському морі тривають пошуки зниклих рибалок

В Азовському морі поблизу Бердянська тривають пошуки зниклих рибалок.

Про це повідомляє ДСНС України.

“14-15 березня проводились пошукові роботи зниклих рибалок з залученням плавзасобів та авіації ДСНС, які результату не дали. Загалом обстежено понад 900 км2. До пошукових робіт були задіяні два катери Держприкордонслужби, один катер Державного морського рятувально-координаційного центру, один катер Збройних сил України та вертоліт ДСНС”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошуки продовжаться сьогодні, 16 березня.

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Як повідомлялося, 14 березня до ДСНС надійшла інформація, що в Азовському морі поблизу м. Бердянськ вийшли в море на дерев’яному баркасі троє рибалок, які у визначений час не вийшли на зв'язок. Місце їх перебування невідоме.