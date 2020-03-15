Зниклих в Азовському морі рибалок шукають за допомогою гелікоптера

У Запорізькій області до пошуку зниклих в Азовському морі рибалок залучили гелікоптер МІ-8МТ.

Про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 15:00 15 березня рятувальники ДСНС на гелікоптері МІ-8МТ завершили обстеження 900 кв. м акваторії Азовського моря. Зниклих рибалок знайти не вдалося", - йдеться у повідомлені.

Як зазначається, вертоліт залучено з Харкова, де він знаходиться на постійному місці дислокації.

Пошуки акваторією моря здійснюють 4 одиниці техніки та особовий склад Збройних сил України, прикордонного загону, ДП « Морський рятувально-координаціний центр», КП «Морська пошуково-рятувальна служба" та міської рятувально-водолазної служби.

Читайте також: Троє рибалок зникли в морі поблизу Бердянська

Наразі у Бердянську спостерігається посилення північно-західного вітру, що суттєво знижує ефективність проведення пошукових робіт вздовж берегової лінії.

Як повідомляв Укрінформ, 14 березня близько 6:00 троє рибалок на дерев’яному баркасі вийшли в Азовське море поблизу санаторію "Бердянськ" та у встановлений час не повернулись на берег.

фото: ДСНС