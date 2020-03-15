Зниклих в Азовському морі рибалок шукають за допомогою гелікоптера
Про це повідомляє ДСНС.
"Станом на 15:00 15 березня рятувальники ДСНС на гелікоптері МІ-8МТ завершили обстеження 900 кв. м акваторії Азовського моря. Зниклих рибалок знайти не вдалося", - йдеться у повідомлені.
Як зазначається, вертоліт залучено з Харкова, де він знаходиться на постійному місці дислокації.
Пошуки акваторією моря здійснюють 4 одиниці техніки та особовий склад Збройних сил України, прикордонного загону, ДП « Морський рятувально-координаціний центр», КП «Морська пошуково-рятувальна служба" та міської рятувально-водолазної служби.
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Наразі у Бердянську спостерігається посилення північно-західного вітру, що суттєво знижує ефективність проведення пошукових робіт вздовж берегової лінії.
Як повідомляв Укрінформ, 14 березня близько 6:00 троє рибалок на дерев’яному баркасі вийшли в Азовське море поблизу санаторію "Бердянськ" та у встановлений час не повернулись на берег.
фото: ДСНС