У Радомишлі припинили роботу ринку, який працював попри заборону

У місті Радомишль на Житомирщині, де зафіксований летальний випадок від коронавірусу, попри заборону, працював ринок.

Про це повідомила Радомишльська міська рада у Facebook.

«Всупереч прийнятому рішенню, міський ринок 15.03.2020 року розпочав свою роботу. Спільними діями інспектора з благоустрою міської ради та працівників Радомишльського відділення поліції роботу ринку було припинено», - йдеться про повідомлення.

У міськраді наголошують, що 14 березня на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення про тимчасове припинення роботи всіх ринків, закладів громадського харчування та ресторанного господарства на території міста Радомишль та розважальних закладів у Радомишльській ОТГ.

Як повідомляв Укрінформ, у Радомишлі на Житомирщині зафіксували першу в Україні смерть від коронавірусу. В інфекційному відділенні райлікарні міста 13 березня померла 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі.

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У місті запровадили надзвичайну ситуацію, призупинили рух міського транспорту та скасували автобусне сполучення з Житомиром і Києвом.

На даний момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу.