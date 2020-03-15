Свято-Михайлівський собор у Житомирі проводить ранкове богослужіння онлайн

Свято-Михайлівський кафедральний собор Житомира проводить ранкове богослужіння у режимі онлайн.

Про це йдеться на сторінці собору у Facebook.

«У неділю 15.03.2020 о 10:00 Божественна Літургія у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Наживо», - зазначається у повідомленні.

Крім того, парафія св. Вацлава у Житомирі запровадила додаткові богослужіння, аби обмежити масовий збір людей.

«На час оголошеного карантину з метою обмеження скупчення людей впроваджуємо додаткові недільні Служби Божі в парафії св. Вацлава о 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00», - інформує парафія у Facebook.

Як повідомляв Укрінформ, Українська греко-католицька церква через коронавірус 15 березня проведе літургію онлайн.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Наразі в Україні підтверджено три випадки коронавірусу, серед яких один летальний.