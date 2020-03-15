В Україні через сильний вітер знеструмлені 159 населених пунктів
Укрінформ
Внаслідок сильних поривів вітру в Україні, в шести областях, без електроенергії залишилися 159 населених пунктів.
Про це повідомляє ДСНС.
"Станом на 7 год. 15 березня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 159 населених пунктів у 6 областях, а саме: Київська – 51, Житомирська – 46, Чернігівська – 39, Черкаська – 9, Сумська – 13, Кіровоградська – 1", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.