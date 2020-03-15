Дві сімейні амбулаторії стали до ладу в Маріуполі

У Маріуполі на Донеччині відкрилися дві сучасні сімейні амбулаторії, здатні обслуговувати близько 50 тисяч мешканців міста.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

«У Маріуполі почали роботу дві сімейні амбулаторії Центру первинної медичної допомоги №1. Тепер близько 50 тисяч дорослих і маленьких маріупольців зможуть скористатися комфортними умовами нових установ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що амбулаторія №10 за адресою Курчатова, 33а була побудована з нуля всього за рік. У закладі створено всі умови для комфортного прийому пацієнтів, закуплено сучасне обладнання, приміщення оснащені з урахуванням потреб людей з інвалідністю. Зокрема, тут діють кабінети для щеплень і забору аналізів. Записатися на прийом сюди можна онлайн.

Загальна сума фінансування - близько 9,4 млн грн коштів міського бюджету та Національної служби здоров'я України.

Друга сімейна амбулаторія відкрилася на проспекті Металургів, 196. Ця установа трансформувалася в сучасний медичний центр. Тут обладнано кімнату матері й дитини, облаштовано зону для дитячого відпочинку, закуплені сучасні меблі та обладнання. Є стаціонар і кабінет першої невідкладної медичної допомоги.

На ремонт і закупівлю обладнання було виділено близько 10 млн грн з міського бюджету і НСЗУ.