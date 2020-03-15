Дві сімейні амбулаторії стали до ладу в Маріуполі
Про це повідомляє Маріупольська міськрада.
«У Маріуполі почали роботу дві сімейні амбулаторії Центру первинної медичної допомоги №1. Тепер близько 50 тисяч дорослих і маленьких маріупольців зможуть скористатися комфортними умовами нових установ», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що амбулаторія №10 за адресою Курчатова, 33а була побудована з нуля всього за рік. У закладі створено всі умови для комфортного прийому пацієнтів, закуплено сучасне обладнання, приміщення оснащені з урахуванням потреб людей з інвалідністю. Зокрема, тут діють кабінети для щеплень і забору аналізів. Записатися на прийом сюди можна онлайн.
Загальна сума фінансування - близько 9,4 млн грн коштів міського бюджету та Національної служби здоров'я України.
Друга сімейна амбулаторія відкрилася на проспекті Металургів, 196. Ця установа трансформувалася в сучасний медичний центр. Тут обладнано кімнату матері й дитини, облаштовано зону для дитячого відпочинку, закуплені сучасні меблі та обладнання. Є стаціонар і кабінет першої невідкладної медичної допомоги.
На ремонт і закупівлю обладнання було виділено близько 10 млн грн з міського бюджету і НСЗУ.