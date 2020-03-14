Паніки немає, продуктів достатньо: мер розповів про ситуацію у Радомишлі

В Радомишлі на Житомирщині, де зафіксували перший в області випадок захворювання на коронавірус, ситуація спокійна.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів Радомишльський міський голова Володимир Тетерський.

«Я з повною відповідальністю можу сказати, що паніки в Радомишлі немає. Зараз життя в центрі міста не відрізняється від звичайного дня. Не сказав би, що людей тут значно менше», - наголосив Тетерський.

За його словами, у місті запровадили обмежувальні заходи, зокрема, призупинили рух міського громадського транспорту та сполучення з Києвом і Житомиром, обмежили роботу розважальних закладів, а також у місцях скупчення людей проводять дезінфекцію.

На запитання, чи є в місті ажіотаж у магазинах, Тетерський відповів: «Я особисто не бачив».

Мер запевнив, що у торговельних закладах Радомишля є достатньо продуктів.

Як повідомляв Укрінформ, у Радомишлі на Житомирщині поховали 71-річну, яка померла від коронавірусу.

В місті оголосили надзвичайну ситуацію, зупинили рух громадського транспорту і роботу ринків, а також продезінфікувавали автовокзал і церкву. Крім того, Житомир скасував із містом автобусне сполучення.

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Родину померлої, яка наразі перебуває на самоізоляції вдома, охороняє поліція.