У Дніпрі День добровольця відзначили автопробігом

У Дніпрі на честь Дня добровольця відбувся автопробіг.

Про це повідомляється на сторінці Першого музею АТО в Дніпрі у Facebook.

Активісти зібралися біля будівлі Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Автомобілі проїхали центральними вулицями міста до музею АТО, де відбувся мітинг.

У музеї відкрили виставку Сергія Дівєєва “Очі війни” та робіт загиблого бійця полку “Азов” на псевдо “Біч” Романа Романенка “На нулі”. Більшість фотографій воїна висвітлює життя військових на Світлодарській дузі, де “Азов” 8 місяців минулого року тримав оборону.

Як повідомляється на сайті полку “Азов”, Роман Романенко служив у полку з 2015-го, був командиром снайперського відділення. Напередодні своєї смерті отримав звання офіцера. Біч загинув 10 серпня 2019 року в районі Світлодарської дуги, підірвавшись на ворожому фугасі. Азовці тричі намагалися забрати ворога тіло побратима, і лише 13 серпня тіло бійця вдалося повернути у рамках попередньо спланованого обміну. Поховали “Біча” у рідному місті.

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Дніпрянину Роману було 25 років, він був професійним снайпером, та поза службою мав багато захоплень: у вільний час подорожував, займався спортом та головне – обожнював фотографувати. Фотороботи “Біча” чи не найкраще ілюструють життя справжніх добровольців, їхній побут, щиру дружбу та війну, як вона є.

Також на честь Дня добровольця у музеї презентували книгу книги Бориса Кутового “Листи здалеку”.