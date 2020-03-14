У Сумах скасували заходи до Дня добровольця, який відзначається 14 березня, але учасники АТО зберуться на Алеї Героїв Центрального кладовища.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі міської ради.

"Так, є рішення міської комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій про заборону проведення масових заходів, і ми мусимо його виконувати. Ми знаємо про намір учасників АТО прийти на Алею Героїв, але офіційно свято не відзначатиметься", - зазначили у пресслужбі.

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Тим не менше, за словами голови Сумської ГО «Спілка ветеранів АТО» Володимира Лаврика, «розпорядження про офіційне скасування заходів не торкнеться тих добровольців, які цього дня вирішать зустрітися і згадати полеглих земляків».

Добровольці-учасники АТО та рідні полеглих - зберуться 14 березня на Центральному кладовищі, аби покласти квіти до могил загиблих Героїв.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Кабмін також запропонував введення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.