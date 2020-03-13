Одеський аеропорт скасував рейси за шістьма напрямками

Одеський аеропорт скасував рейси за шістьма напрямками

Укрінформ
Через загрозу поширення коронавірусу дирекція міжнародного аеропорту "Одеса" скасувала виконання деяких рейсів за шістьма напрямками.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі аеропорту.

"Рейси з Одеси скасовані, зокрема, за такими напрямками: Тель-Авів - з 12 березня по 8 квітня; Прага - з 18 по 26 березня; Стамбул - з 14 по 27 березня; Гданськ - з 13 по 23 березня; Катовіце - з 14 по 24 березня і Братислава - з 15 по 25 березня", - зазначили в аеропорту.

Водночас Одеський аеропорт продовжує працювати в штатному режимі, усіх пасажирів, які прилетіли, перевіряють на наявність підвищеної температури.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській. Один з них закінчився летально - 71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком Covid-19, сьогодні померла.

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