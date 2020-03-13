Одеський аеропорт скасував рейси за шістьма напрямками

Через загрозу поширення коронавірусу дирекція міжнародного аеропорту "Одеса" скасувала виконання деяких рейсів за шістьма напрямками.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі аеропорту.

"Рейси з Одеси скасовані, зокрема, за такими напрямками: Тель-Авів - з 12 березня по 8 квітня; Прага - з 18 по 26 березня; Стамбул - з 14 по 27 березня; Гданськ - з 13 по 23 березня; Катовіце - з 14 по 24 березня і Братислава - з 15 по 25 березня", - зазначили в аеропорту.

Водночас Одеський аеропорт продовжує працювати в штатному режимі, усіх пасажирів, які прилетіли, перевіряють на наявність підвищеної температури.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській. Один з них закінчився летально - 71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком Covid-19, сьогодні померла.