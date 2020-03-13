У Чернівцях госпіталізували ще двох людей із підозрою на коронавірус

У Чернівцях до обласної лікарні госпіталізували ще двох осіб, у який підозрюють зараження коронавірусом.

Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомляє Чернівецька ОДА.

"Ще 2 осіб із підозрою на коронавірус госпіталізовано сьогодні, 13 березня, до обласної клінічної лікарні. Вони мають ознаки інфекційного захворювання та були у країнах, де зафіксовано випадки Covid-19", - йдеться у повідомленні.

️Всього, станом на 18:00 13 березня в області госпіталізовано 8 осіб із підозрою на Covid-19.

Як повідомляв Укрінформ, нині в Україні є три підтверджені випадки зараження коронавірусом. Окрім померлої жінки з Житомирщини, хворобу виявили у двох чоловіків із Чернівців.

В Україні запроваджено карантин та обмежувальні заходи до 3 квітня 2020 року, а також за 48 годин буде закрито на два тижні кордон для іноземців.

За останніми даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 137 385 людей, загинуло 5088, одужало 69 779 осіб.