У Львові миють дороги, тротуари, транспорт та зупинки

На вулицях Львова працюють порохотяги і водовозки, які миють вулиці, тротуари і зупинки громадського транспорту. Також керівники районних адміністрацій мають забезпечити щоденне миття під’їздів і сходових кліток.

Про це повідомила Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, інформує пресцентр міської ради.

«Сьогодні на вулицях міста працюють порохотяги і водовозки, щоб мити дороги і тротуари. Маленькі порохотяги миють урни, зупинки, лавки. Окрім того районні адміністрації провели тендери щодо обслуговування зупинок, і ті компанії, які виграли тендери, теж миють зупинки”, - наголосила Маруняк.

У місті також миють та дезінфікують громадський транспорт.

У Львові миють вулиці, тротуари та зупинки / Фото: Львівська міська рада

“Учора ввечері департамент житлового господарства та інфраструктури, спільно з комісією ТЕБ і НС, провели обстеження, як миють і дезінфікують громадський транспорт. Маємо фото і відеофіксацію. Дуже добре ця робота поставлена в АТП № 1, і трохи слабше у приватних перевізників. Ми їм зробили зауваження, і ситуація покращується”, - зазначила вона.

Маруняк підкреслила, що закуплені дезінфікатори і рукавички для водіїв, щоб захистити їх від інфікування, адже мають справу з грошима. Також закуповуються термометри для вимірювання температури тіла. У свою чергу, керівники районів отримали доручення забезпечити щоденне миття сходових кліток будинків відповідними дезінфікуючими засобами.

«Також звертаюся до мешканців, щоб вони мили сходові клітки біля своїх квартир. Адже, де чисто, вірус не розповсюджується», — наголосила вона.

За останніми даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на 13 березня у світі коронавірусом заразилося 137 066 осіб, померла 5069, одужало 69 643 осіб.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два в Чернівецькій області та один - у Житомирській. Хвора на Житомирщині померла 13 березня.