У Кременчуку госпіталізували студента, який запідозрив у себе коронавірус

У Кременчуку на Полтавщині госпіталізовано студента, який повернувся із подорожі Європою і запідозрив у себе захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

"Кременчужанина, який запідозрив у себе коронавірус, шпиталізовано до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Про це повідомила сьогодні на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заступник начальника управління охорони здоров’я Людмила Пономаренко", - йдеться у повідомленні.

Посадовець зазначила, що вчора на станцію екстреної медичної допомоги за телефоном 103 звернувся студент Кременчуцького національного університету, який нещодавно подорожував Європою. Він запідозрив у себе можливе захворювання на коронавірус.

Відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я проведено необхідні протиепідемічні заходи. Пацієнт перебуває у задовільному стані, він ізольований у окремому боксі. Було проведено лабораторні дослідження щодо можливого захворювання його на грип А та Б, тести показали негативні результати. Біоматеріал також відправлено на дослідження в обласний лабораторний центр та до Києва на предмет виявлення захворювання на коронавірус. Результати цього дослідження чекають у неділю або понеділок.

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Проводяться всі необхідні у цьому випадку протиепідемічні заходи, з’ясовується інформація щодо осіб, з якими контактував пацієнт, з ними також проводиться відповідна робота.

Пономаренко через засоби масової інформації звернулася до жителів Кременчука з проханням не панікувати. Громадян же, які повертаються до Кременчука з інших країн, вона закликала бути свідомими, вжити заходів щодо самоізоляції, звернутися в телефонному режимі до свого сімейного лікаря або у реєстратуру найближчої лікарні для отримання необхідної їм консультації і рекомендації щодо подальших дій.