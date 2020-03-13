На Буковині обмежать відвідування спортивних комплексів і розважальних закладів
Про це на брифінгу повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає кореспондент Укрінформу.
"Вчора пізно увечері засідала обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній ми прийняли рішення посилити обмежувальні заходи на території області", - сказав Осачук.
За його словами, обмеження запроваджують для всіх спортивних комплексів, басейнів, лазень, великих розважальних центрів.
Керівник облдержадміністрації також звернувся до мешканців області утриматися від відзначення гучних свят з великою кількістю запрошених гостей.
"Просимо громадян, якщо так збіглося, що в ці дні у вас заплановані гучні сімейні свята, тимчасово від них утриматися. Коли (ситуація - ред.) стане краща, обов'язково зможете усе відсвяткувати", - додав посадовець.
Як повідомляв Укрінформ, спалах нового коронавірусу було зафіксовано наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Ухані.
За межами КНР випадки зараження були виявлені в більш як 100 країнах, в тому числі в Україні: два в Чернівецькій області та один - у Житомирській.
11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.
За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, станом на 13 березня у світі коронавірусом заразилися 128 392 особи, загинуло 4728, одужало 69 607 осіб.