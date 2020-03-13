На Буковині обмежать відвідування спортивних комплексів і розважальних закладів

На території Чернівецької області з метою мінімізації ризиків поширення коронавірусу обмеження поширено на діяльність спортивних комплексів, розважальних центрів, басейнів, лазень тощо.

Про це на брифінгу повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає кореспондент Укрінформу.

"Вчора пізно увечері засідала обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній ми прийняли рішення посилити обмежувальні заходи на території області", - сказав Осачук.

За його словами, обмеження запроваджують для всіх спортивних комплексів, басейнів, лазень, великих розважальних центрів.

Керівник облдержадміністрації також звернувся до мешканців області утриматися від відзначення гучних свят з великою кількістю запрошених гостей.

"Просимо громадян, якщо так збіглося, що в ці дні у вас заплановані гучні сімейні свята, тимчасово від них утриматися. Коли (ситуація - ред.) стане краща, обов'язково зможете усе відсвяткувати", - додав посадовець.

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Як повідомляв Укрінформ, спалах нового коронавірусу було зафіксовано наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Ухані.

За межами КНР випадки зараження були виявлені в більш як 100 країнах, в тому числі в Україні: два в Чернівецькій області та один - у Житомирській.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, станом на 13 березня у світі коронавірусом заразилися 128 392 особи, загинуло 4728, одужало 69 607 осіб.