На Буковині госпіталізували ще одну людину з підозрою на коронавірус

У Чернівецькій області госпіталізували ще одну людину з підозрою на коронавірус Covid-19.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація

"Сьогодні, 13 березня, до обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус госпіталізовано ще одну буковинку. Жінка має ознаки інфекційного захворювання та перебувала в Італії. Вона повернулася додому 8 березня", - йдеться у повідомленні.

В ОДА також поінформували, що в інфекційному відділенні перебуває дружина буковинця, у якого 12 березня діагностовано Covid-19.

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"Вона почувається добре та не має ознак захворювання. Однак вирішила ізолюватися у медичному закладі, щоб не наражати на небезпеку оточення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні з підозрою доправлено 6 осіб.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня в світі коронавірусом заразилося 135 318 особи, померла 4981, одужало 69 645 осіб.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два в Чернівецькій області та один - у Житомирській.