Напад на Жмеринську міськраду: двох підозрюваних відпустили під заставу

Вінницький апеляційний суд у четвер залишив під домашнім арештом двох учасників хуліганського нападу на Жмеринську міську раду, ще трьох – під вартою, двох погодився випустили з-під варти під заставу.

Про це повідомляє пресслужба Вінницького апеляційного суду.

«Вінницький апеляційний суд переглянув рішення першої інстанції про запобіжні заходи ще дев’ятьом підозрюваним у хуліганських діях у Жмеринській міській раді. Шістьом – їх не змінили: двоє, серед яких – і керівник Вінницького осередку організації «Національні дружини» Андрій Вербецький, так і перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом. Троє – під вартою. А один й надалі залишатиметься в статусі заарештованого, якщо не сплатить майже 170 тисяч гривень застави», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, стосовно іще двох підозрюваних апеляційна інстанція скасувала рішення слідчого судді міського суду про тримання під вартою й ухвалила нові: застосувати аналогічний запобіжний захід, але вже з правом внести майже 170 тисяч гривень застави.

Один імовірний порушник громадського порядку перебуватиме вже не під цілодобовим домашнім арештом, а лише з 20 до 7 години.

Як повідомляло агентство, у вівторок Вінницький апеляційний суд залишив чотирьох учасників штурму Жмеринської міськради з «Національних дружин» та ГО «Едельвейс» під вартою до 26 квітня, трьом неповнолітнім запобіжний захід пом’якшено – вони перебуватимуть під домашнім арештом. Раніше, 6 березня, Вінницький апеляційний суд частково задовольнив апеляційні скарги захисників підозрюваних у хуліганстві – депутата Жмеринської міської ради Юрія Сокуренка, депутата тамтешньої районної ради Андрія Стемповського та працівника одного з відділів згаданої міськради Сергія Борщенка. Їх звільнили з-під варти під домашній арешт із забороною залишати житло із 20 години до 7 години наступної доби.

29 лютого Вінницький міський суд обрав запобіжний захід 22 особам, затриманим поліцією за вчинення протиправних дій в Жмеринській міській раді, у тому числі - двом депутатам Жмеринської міськради та працівнику міськради за вчинення протиправних дій на місці події та нанесення тілесних ушкоджень особам, яких затримувала поліція. Усім їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

У четвер, 27 лютого, у Жмеринці близько 30 молодиків у масках увірвалися в адмінбудівлю органу місцевого самоврядування, застосували петарди, розпилили газ і влаштували бійку з депутатами міськради та напали на поліцейських. Станом на 28 лютого до лікарні звернулись 10 поліцейських, 6 з них - госпіталізовані. Окрім того, серед потерпілих і четверо учасників штурму міськради.