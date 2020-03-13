У Харкові — карантин у всіх навчальних закладах

У Харкові у п’ятницю, 13 березня, - карантин у всіх навчальних закладах.

Про це сказав журналістам директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Харкові до 3 квітня запроваджується карантин у навчальних закладах", - зазначив Сидоренко.

За його словами, карантин охоплює всі без виключення навчальні заклади міста.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня відкрито кримінальне провадження щодо посадових осіб Харківської міськради за ч. 1 ст. 325 Кримінального Кодексу України (порушення правил і норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням).

Санкція статті передбачає штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арешт на строк до пів року або обмеження волі на строк до трьох років.