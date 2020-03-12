Час діставати парасольки: вихідні будуть холодними й дощовими

У п'ятницю, 13 березня, на більшій частині території України дощ, температура вдень становитиме від 7 до 20° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"13 березня хмарно з проясненнями, вдень невеликий дощ, на Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей помірний дощ. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, вночі у східній, вдень у західній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень у західних та північних областях 7-12°, на решті території 13-18°, у південних областях до 20°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 13 березня невеликий дощ, вночі місцями. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°. У Київській області також дощ. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

14 березня в Україні хмарно. Вночі в центральних, південних та східних областях помірні дощі, вдень у північній частині, східних та місцями у центральних областях невеликий дощ, на півночі з мокрим снігом; на решті території без опадів. Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с, вночі на заході, вдень в Україні пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на півдні до 8°; вдень 3-8° тепла, на півдні і сході 9-14°.

15 березня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Вночі в Україні до 1-6° морозу, на півдні до 0°; вдень 1-6° тепла, на Закарпатті та Одещині 5-10° тепла.

У Києві і Київській області 14 березня хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

15 березня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі очікується до 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.

16-17 березня в Україні без опадів. Температура вночі 16 березня 1-7° морозу, в Карпатах до 10° морозу, 17 березня від 3° морозу до 2° тепла, у південно-східній частині 0-5° морозу; вдень 4-10° тепла, у південно-західній частині до 13°.

У Києві і столичній області 16-17 березня без опадів. Температура вночі 16 березня 2-7° морозу, 17 березня від 3° морозу до 2° тепла; вдень 5-10° тепла.