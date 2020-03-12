В Україні за тиждень від грипу померли дев’ятеро людей

За тиждень в Україні на ГРВІ захворіли 220 тисяч осіб, дев'ятеро померли внаслідок ускладнень грипу.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Протягом звітного тижня (02–08.03.2020) на ГРВІ захворіли 220 932 особи, із них 66,4% — діти віком до 17 років....За тиждень отримано повідомлення про дев’ять летальних випадків унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (із початку епідемічного сезону — 63); жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається що за результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 24 із 73 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 14 — типу А(Н1)pdm09, 7 — А не субтипований, 3 — типу B.

У країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу.

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Інтенсивний показник захворюваності склав 577,8 на 100 000 населення, що на 21,2% більше епідемічного порога по Україні.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 216 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробила 237 831 особа.