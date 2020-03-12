В Україні за тиждень від грипу померли дев’ятеро людей
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.
"Протягом звітного тижня (02–08.03.2020) на ГРВІ захворіли 220 932 особи, із них 66,4% — діти віком до 17 років....За тиждень отримано повідомлення про дев’ять летальних випадків унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (із початку епідемічного сезону — 63); жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається що за результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 24 із 73 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 14 — типу А(Н1)pdm09, 7 — А не субтипований, 3 — типу B.
У країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу.
Інтенсивний показник захворюваності склав 577,8 на 100 000 населення, що на 21,2% більше епідемічного порога по Україні.
Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 216 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробила 237 831 особа.