На Донеччині спростували три підозри на коронавірус

У Донецькій області всі три підозри на коронавірус спростовані у лабораторному центрі державної установи – Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Про це 12 березня на пресбрифінгу в Донецькій ОДА заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заклади охорони здоров’я готові до коронавірусу. В Донецькій області було три підозри на коронавірус. Всі ці підозри були спростовані у лабораторному центрі державної установи – Центрі громадського здоров’я МОЗ України. Станом на сьогодні жодної підозри в області немає", - сказав Педенко.

Він нагадав, що в регіоні Мирноградська інфекційна лікарня, Костянтинівська інфекційна лікарня, та на півдні – Маріупольська міська лікарня №4 та лікарня швидкої допомоги готові до прийому хворих з ознаками коронавірусної інфекції.

Педенко також запевнив, що станом на сьогодні інфекційні заклади в області забезпечені повністю.

Фоо: АА