Чорний день для закарпатського туризму

Як коронавірус за один день “з'їв” березневі заробітки туроператорів та гідів на Закарпатті

Після оголошення загальнодержавного карантину 11 березня майже всі туристичні групи скасували замовлення у місцевих туроператорів та гідів на Закарпатті. Особливо це стосується шкільних груп, що повинні були приїхати на Закарпаття не весняні канікули, але не змогли цього зробити через відповідні розпорядження управлінь освіти.

Майже всі співрозмовники Укрінформу зазначають, що удар по регіональному ринку туризму – дуже сильний. Дехто називає 11 березня “чорним днем”, коли клієнти скасували замовлення на всі березневі тури, інші говорять про “чорний місяць”. Утім працівники туризму на Закарпатті сподіваються, що ситуація вирівняється у квітні-травні. Для того, аби це сталося, переконують клієнтів не відмовлятися від турів, а переносити їх. На період “після коронавірусу”.

БІЛЬШІСТЬ КЛІЄНТІВ ПРОСТО ПОДЗВОНИЛИ І СКАСУВАЛИ ТУРИ НА БЕРЕЗЕНЬ

- Більша частина моїх клієнтів просто скасували тури на цей місяць, а ще частина – перенесли їх на квітень - початок травня, – каже Ігор Гуледза, закарпатський гід. – Особисто у мене це все почалося минулого тижня — з 2 по 8 березня, ще до оголошення загальнодержавного карантину 11 березня. В основному відмовлялися шкільні групи, саме вони орієнтувалися на весняні канікули. Це категорія дуже чутлива, вони перші й відреагували на ситуацію. Щоправда, відмовилися не всі, деякі вирішили почекати і подивитися, як розвиватиметься ситуація, тому перенесли тури на період квітень-травень.

Ігор Гуледза

Це наразі рятує ситуацію, каже Ігор Гуледза.

ТЕЛЕФОН РОЗРИВАВСЯ: ВЕСЬ ДЕНЬ ДЗВОНИЛИ КЛІЄНТИ, СКАСОВУВАЛИ ТУРИ

- 11 березня був шалений день, у мене розривався телефон, дзвонили клієнти, відмовлялися від замовлених раніше турів, – каже екскурсовод Сергій Прокоп. – Відмовилися усі, хто домовлявся про тури із 20 березня по 3 квітня — на період шкільних канікул. Звісно, такі рішення прийняли внаслідок оголошеного в країні карантину. Раніше, ще минулого тижня, дзвонили клієнти, які замовляли тури на 7, 8 та 9 березня – й теж відмовлялися. Не приїхав ніхто.

Сергій Прокоп

Замовники — це групи з українських міст: Київ, Полтава, Одеса, – зазначає Сергій Прокоп.

- З більшістю домовилися сконтактувати після закінчення карантину, тому побачимо, як буде далі. Але цей місяць — самі відмови, – каже гід.

ТРЕБА ПЕРЕКОНУВАТИ ДОРОСЛІ ГРУПИ НЕ СКАСОВУВАТИ, А ПЕРЕНОСИТИ ТУРИ

- 11 березня був справді “чорний день” для закарпатського туризму, – каже Олександр Шершун, менеджер закарпатського туроператора, голова Асоціації фахівців турсупроводу Закарпаття. — Через оголошення карантину в Києві та інших містах країни “постраждав” період шкільних канікул. Проблема – у тому, як пояснювали нам деякі клієнти, що навіть за бажання приїхати і використати куплені раніше тури, вони не мають такої змоги, бо не мають дозволу на вивіз дітей від своїх управлінь освіти. Щодо Києва маємо інформацію, що є розпорядження не підписувати такі поїздки шкільних груп, очевидно, є вони і в інших регіонах.

Олександр Шершун

Зараз вирішуємо питання із поверненням коштів за передплату, адже готелю чи перевізнику ти не поясниш, що карантин. Тому чекаємо розпорядження Кабміну, аби мали підстави та обґрунтування повернути кошти чи перенести їх на тури, які будуть здійснені пізніше, після закінчення карантинного періоду. Намагаємося переконувати клієнтів не відмовлятися, а переносити тури на квітень чи травневі свята.

Остання надія — на дорослі групи та на білорусів. Наразі треба подолати паніку і працювати з клієнтами. Працюємо. Для тих колег, хто має диверсифікацію клієнтів, зараз дуже важливо грамотно працювати з дорослими групами і не втратити заробіток. У них немає офіційних приводів просити повернення коштів, як у шкільних груп. Тому треба переконувати переносити тури, приїжджати пізніше.

Власне, доброю підмогою для залучення туристів на Закарпаття зараз є зростання долара та євро. Тому маємо переконання, що, незважаючи на неймовірне падіння на ринку регіону в березні, – квітень та травень вирівняються. Через зростання долара закордон буде не таким цікавим для українців цієї весни, тому на квітень-травень у мене зараз оптимістичний прогноз.

ПРАЦЮЮ З КОЖНИМ КЛІЄНТОМ ІНДИВІДУАЛЬНО І МОНІТОРЮ СИТУАЦІЮ

- На мою роботу коронавірус вплинув негативно, але я не здаюся, борюся за кожного окремого клієнта, – каже гід Олена Кудря. – Ще до оголошення карантину 11 березня в країні мені доводилося зв'язуватися з клієнтами, які хотіли скасувати тури на березень, переконувати їх, відправляла фото з групи, з якою працювала на вихідних 8 березня, треба було підтвердити, що група приїхала. Люди перевіряють інформацію стосовно регіону, тому хочуть бачити, що туристи на Закарпатті є, що вони купаються в чанах, нюхають підсніжники, їдять форель, що нема паніки через те, що кордон з Європою поряд, чи що всі хворі. Та група, зрештою, не зняла своє замовлення.

Олена Кудря. Фото: mukachevo.net

Після оголошення карантину ситуація поки що не зрозуміла. Я не отримала масового скасування турів для дитячих шкільних груп, бо майже всі вони замовляли тури у мене на квітень. Там була дивна ситуація: на Укрзалізниці оголосили про знижки на проїзд для школярів у квітні, щоправда, не уточнюючи напрямки та поїзди, але народ чекає знижок, тож дитячі екскурсії попередньо замовляв на квітень.

Дорослі групи, які були заявлені у мене на березень, свої тури не скасовували поки що. Інша справа — що ми будемо робити, якщо через карантинні заходи закриють місця масового скупчення людей — такі як музеї (замки), термальні басейни. За інформацією на четвер, 12 березня, усі наразі працюють. Але рішення про закриття ще тільки приймаються. Тому моніторимо ситуацію.

Ще один момент: якщо будуть відмови, треба домовлятися із готельєрами та перевізниками про те, аби зберегли кошти за клієнтами. Буде дуже коректно з боку суб’єктів туризму перенести оці передплати чи на кінець весни, чи на літо – і не втратити клієнтів. Це буде достойне рішення.

Загалом у цій ситуації удар по ринку був дуже сильний, і це ще тільки починаємо відчувати. Наразі групи на травень, які контактували зі мною, бояться робити передплату. Люди по-різному реагують. Тому я би говорила не про “чорний день”, а про місяць. Як буде далі — побачимо. Я наразі прийняла таке рішення: працювати з кожним індивідуально, моніторити ситуацію і переконувати. На Закарпатті нині офіційно не зафіксовано хворих на коронавірус, тобто, у нас є аргументи.

Ну, і треба сказати, що мені щастить на групи — це туристи, які хочуть їхати саме на Закарпаття, тому вони опираються коронавірусу, Укрзалізниці, світовій фінансовій кризі тощо. І для мене головне, аби вони приїхали, а потім повернулися здорові й задоволені.

Тетяна Когутич, Ужгород