Дніпропетровська ОДА готова виділити $1мільйон на запуск українського супутника

Дніпропетровська обласна державна адміністрація готова виділити з обласного бюджету 1 млн дол. на співфінансування запуску українського супутника, виробленого в КБ Південному в Дніпрі. Вартість запуску - 8-10 млн дол.

Про це голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко заявив під час засідання першого виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, що відбулося в четвер у Дніпропетровській ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Космічна галузь може стати «точкою росту» для економіки всієї країни. Але має бути стратегія її відродження та розвитку. Під час засідання говорили не тільки про космічні гіганти, а й про супутникові сервіси. Облдержадміністрація готова інтелектуально та матеріально долучитися до супутникової програми на умовах співфінансування», – наголосив Бондаренко.

На засіданні вирішили рекомендувати Міністерству економіки знайти додаткове фінансування для запуску українського супутника.

На думку голови Комітету Дмитра Наталухи, це дозволить Україні вийти на новий рівень використання супутникових даних.

«Космос – один з потенційних локомотивів економіки. Це нові робочі місця, високотехнологічний експорт, новітні технології. І один долар, який перетворюється в десять при інвестиції в космічну промисловість. Це доводить міжнародний досвід. Дніпро по праву є космічною столицею України. І ми дуже хотіли б, аби саме звідси почалося відродження високотехнологічної промисловості», – зазначив Наталуха.

За його словами, визначені кілька кроків, які дадуть поштовх галузі. Перший вже зробили – ухвалили Закон України про приватний космос. Тепер приватні компанії мають право отримувати дозволи на вироблення, запуск, тестування космічних апаратів.

Другий крок – корпоратизація. Перетворення державних підприємств на акціонерні товариства. Це дозволить їм отримувати інвестиції без бюрократичної тяганини.

Третій крок – створення аерокосмічного концерну, який забезпечить взаємодію між підприємствами. Четвертий – напрацювання нової стратегії галузі, яка буде орієнтуватиметься не на радянську спадщину, а на сучасні вимоги світу.

До першого виїзного засідання Комітету ВР з питань економічного розвитку приєдналися представники Державного космічного агентства, великих підприємств, народні депутати. Обговорили, зокрема, проблеми утилізації ракетного палива на Павлоградському хімзаводі та виведення з кризи Південмашу.

Народний депутат від партії «Слуга народу» Дмитро Кісілевський прокоментував цю подію у Facebook: «Для Дніпра космічна галузь - це, в першу чергу, підприємства, які є візитною карткою міста, і близько 11 тисяч робочих місць для унікальних фахівців. Як депутат, обраний з Дніпра, відчуваю одночасно біль за нинішній стан ракетно-космічних підприємств, і відповідальність за те, щоб величезний потенціал цієї галузі був хоча б частково реалізований. Практично на 100% це залежить від ефективності зусиль держави».