У Бердичеві з виправної установи втік ув’язнений

У Бердичеві з виправного центру втік ув’язнений, який відбував покарання за замахи на вчинення крадіжок.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Попередньо відомо, що місце відбування покарання самовільно залишив Венгель Андрій Олександрович, 05.07.1984 р.н., уродженець та житель м. Києва. Чоловік був засуджений до 2 років обмеження волі за замахи на вчинення крадіжок (ст.15, ч.1, 2 ст.185 ККУ)», - йдеться у повідомленні.

Прикмети втікача: зріст 180 см, темно-русяве волосся, карі очі. Він був одягнений у чорну болоньєву куртку, джинси темного кольору.

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За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 390 (Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі) КК України та тривають заходи із встановлення місця перебування розшукуваного.