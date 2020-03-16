Якісна освіта – «точка росту» для Дніпропетровської області

Задача кожного очільника області – пошук можливостей для зростання економіки регіону, а отже – і добробуту мешканців

Дніпропетровщина – потужний промисловий центр, на який припадає десята частина всього ВВП країни. Але, звичайно, виробництво та успішний продаж продукції – не єдина «точка росту», яка дозволяє підсилювати економіку регіону.

Нині області та цілі країни конкурують в інтелектуальній площині – ідеях та підходах. Кваліфіковані співробітники, які можуть пропонувати цікаві рішення та супроводжувати складні сервіси, потрібні у найрізноманітніших сферах – медицині, ІТ, освіті. Промислові підприємства потребують інженерів, наладчиків, технологів. Всі вони шукають розумних та продуктивних людей.

Роботу таким фахівцям готові запропонувати у сусідніх країнах, наприклад, Польщі та Німеччині. Тому ми маємо потурбуватися не лише про якісну освіту для мешканців Дніпропетровщини, а й про те, щоб вони залишилися працювати тут, на Батьківщині. Інакше Україна перестане бути конкурентною своїми інтелектуальними продуктами.

Відтак одна із основних «точок росту» для нашої області – пошук та розвиток талановитих людей. Які можуть дати свіжий ковток повітря підприємствам та «штовхнути» нас вперед.

Аби забезпечити молоді області якісну освіту, можемо залучати ресурси не тільки держави, а й бізнесу. Підприємств, які із задоволенням вкладатимуть кошти у навчання кваліфікованих фахівців – своїх майбутніх працівників.

Роль ОДА показати цей шлях вже зараз. Разом з конкретними підприємствами зробити дуальні освітні центри – сучасні, з цікавим процесом навчання.

Система така: облдержадміністрація підбирає ПТУ або технікум, дає приміщення, робить ремонт. Підприємство облаштовує центр новітньою лабораторією, комп’ютерами, програмним забезпеченням. Організовує стажування на виробництві, майстер-класи з провідними інженерами та технологами, за необхідності – закордонні стажування.

У європейських країнах учні технікумів вже з третього курсу знають, де будуть працювати, з четвертого – підписують контракти на роботу.

До цього прагнемо й ми. У планах на цей рік – відкрити два-три нові освітні осередки, які працюватимуть за дуальною системою.

Олександр Бондаренко