Додаткові апарати штучної вентиляції легень відправлять у лікарні чотирьох областей

Міністерство охорони здоров’я та Центр громадського здоров’я України отримали від Фонду Ріната Ахметова засоби індивідуального захисту для лікарів і медичне обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Медична система України готова реагувати на випадки Covid-19 та забезпечена достатньою кількістю необхідного обладнання. Допомогу від Фонду буде направлено в лікарні Рівненської, Тернопільської, Закарпатської, Полтавської областей. Зокрема, будуть передані апарати штучної вентиляції легень і кисневі концентратори для них; ізольований мобільний бокс для транспортування інфекційних хворих; захисний біологічний і протихімічний костюм із фільтрувально-вентиляційною установкою; захисні одноразові комбінезони; інфрачервоні термометри із лазерною указкою; захисні маски", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили що таке спецобладнання необхідне для можливих пацієнтів із серйозними ускладненнями дихальної системи, а ізолювальний мобільний бокс гарантує нерозповсюдження інфекції від зараженого хворого. Водночас шість ізольованих рукавів забезпечать лікарям безпечний доступ до пацієнта.

Також напередодні Фонд передав Міністерству охорони здоров’я України один мобільний апарат штучної вентиляції легенів і концентратор кисню.

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що в Україні близько 12-ти тисяч місць в інфекційних стаціонарах, близько 2-х тисяч лікарів-інфекціоністів та 5-ти тисяч медперсоналу в інфекційних лікарнях. В українських лікарнях є 2,5 тисячі інфекційних боксів, в інфекційних лікарнях 605 апаратів штучного дихання.