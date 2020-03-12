Міжнародні партнери планують допомогти Донеччині з водопостачанням

У Краматорську представники Нідерландів обговорили з місцевими спеціалістами проблеми водопостачання Донеччини та управління водним господарством у регіоні.

Про це повідомили в департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«Сьогодні у Краматорську відбулася зустріч представників структурних підрозділів облдержадміністрації, Державного регіонального геологічного підприємства «Донецькгеологія» та Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів з делегацією голландської неурядової організації з надання допомоги та розвитку Dorcas Aid International. Під час зустрічі сторони обговорили проблеми водопостачання області та управління водним господарством», - йдеться у повідомленні.

За словами керівника з розвитку партнерств Dorcas Aid International Маріуса Стехауера, компанія вивчає можливості використання досвіду Нідерландів в управлінні водними ресурсами для пошуку спільних підходів у подоланні викликів та ризиків, що постають через шахтні стічні води, використовуючи механізми залучення до діалогу та співпраці між громадами, державними органами та приватним бізнесом. «Така нещодавня ініціатива Dorcas отримала підтримку Посольства України у Нідерландах та Групи підтримки України в Європейській комісії», - сказав Стехауер.

В ОДА нагадали, що Dorcas Aid International - це християнська організація допомоги та розвитку, яка піклується про бідних та пригноблених, незалежно від їхньої раси, віросповідання, статі чи політичної ситуації переконання. Dorcas-Україна реалізувала перші гуманітарні проєкти шляхом допомоги та реабілітації після повені у 1998 та 2001 роках у Закарпатській області. Інші проєкти Dorcas-Україна - «Спонсорство за дитину» з 1999 році та «Сімейний догляд» з 2000 року.

Фото: dn.gov.ua