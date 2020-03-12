Невідомі спалили авто голови Державної екологічної інспекції

В.о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов повідомив, що невідомі підпалили його авто.

Про це сам Фірсов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він передбачає, що таким чином "оцінили роботу моєї команди на чолі екоінспекції".

"Мабуть, таким чином оцінили роботу моєї команди на чолі екоінспекції. Реальні штрафи для забруднювачів, антикорупційні чистки не подобаються багатьом. Ось і відповідь", - написав Фірсов.

Як раніше повідомляло агентство, Держекоінспекція подаватиме позов проти фабрики через забруднення річок на Житомирщині.