Киргизька Республіка планує відкрити у Харкові почесне консульство

У Харкові може з’явиться почесне консульство Киргизії.

Про це сказав посол Киргизької Республіки в Україні Жусупбек Шаріпов під час зустрічі з головою Харківської облдержадміністрації Олексієм Кучером, повідомляє пресслужба ОДА.

"Жусупбек Шаріпов також повідомив, що Киргизька Республіка планує відкрити в Харкові почесне консульство. Олексій Кучер запевнив, що обласна адміністрація надасть всю можливу підтримку в цьому процесі. Також обговорювалася можливість встановити побратимські відносини між Харківською областю та одним з регіонів Киргизстану", - йдеться у повідомленні.

Посол Шаріпов розповів про те, що його країна сьогодні активно розвиває міжрегіональне і галузеве співробітництво з областями України. Так, наприклад, з Вінницею налагоджені відносини в галузі легкої промисловості, з Черкасами - у сфері сільського господарства.

"Ми потребуємо ресурсів України. Після 2014 року у нас у 10 разів впав товарообіг. Зараз почалося зростання. Харківська область - дуже важливий регіон. Нам цікава співпраця в сферах енергетики, машинобудування, IT-технологій. Також Харків відомий хорошою освітньою системою. Ми підписуємо міжурядовий договір за освітою, і Харків, думаю, буде залучений до його реалізації", - сказав Шаріпов.