На Закарпатті недостатньо кисневих апаратів на випадок епідемії коронавірусу

У реанімаційних відділеннях лікарень Закарпатської області апаратів для кисневої терапії недостатньо на випадок масового поширення коронавірусу.

Про це сьогодні йшлося на брифінгу в Закарпатській ОДА щодо ситуації з коронавірусом в області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У реанімаційних відділеннях лікарень області є апарати для кисневої терапії, вони є майже у кожній лікарні. Наразі у нас немає випадків захворювання на коронавірус, відтак, не можемо говорити, чи достатньо їх. Очевидно, якщо масштаб захворюваності буде великий — то їх буде недостатньо. Ми надіємося, що завдяки карантинним заходам цього вдасться уникнути, і не буде нагальної потреби застосовувати ці апарати,” - сказала Єлизавета Біров, директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА.

За словами головного лікаря Закарпатської інфекційної лікарні Михайла Поляка, у них в лікарні всього 5 апаратів для кисневої терапії. "Цього мало надзвичайно,” - сказав Поляк.

В обласній інфекційній лікарні виділено 100 ліжкомісць для ймовірних хворих на коронавірус.

Поляк зауважив, що зараз багато залежить від населення. "Ми маємо ще часовий проміжок (до масової захворюваності на коронавірус), його треба використати по максимуму. Карантинні заходи повинні дати ефект і можливо масової захворюваності вдасться уникнути,” - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні зареєстровано 1 випадок коронавірусу - в Чернівцях.

Кабінет міністрів запровадив карантин з метою запобігання поширення коронавірусу в межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.