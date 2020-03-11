На Закарпатті скасували урочистості до річниці Карпатської України

На Закарпатті скасовано проведення урочистостей до річниці Карпатської України 15 березня на Красному полі під Хустом. Керівники покладатимуть квіти до меморіалу наодинці.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Закарпатської ОДА.

“На Закарпатті скасовано проведення урочистостей до річниці Карпатської України 15 березня. Усі масові заходи, зв'язані з цією датою, відмінені. Втім, керівники області покладуть квіти біля меморіалу на Красному полі загиблим захисникам Карпатської України на знак пошани”, - сказали в пресслужбі ОДА.

Там також інформували про те, що у зв'язку із карантинними заходами відмінили фестиваль-конкурс стрілецької пісні “Красне поле” в Хусті.

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Карпатська Україна — автономна республіка у складі Чехословаччини в 1938-39 роках. 15 березня 1939 року була проголошена незалежність Карпатської України, в той же день вона була окупована угорськими військами. Під час битви на Красному полі полягли семінаристи, які стали на захист Карпатської України. На їхню честь споруджено Меморіал біля села Рокосова під Хустом. Щороку 15 березня там відбуваються урочистості за участі керівництва держави та країни.

Як повідомляв Укрінформ, з метою запобігання поширенню коронавірусу раніше у місті Берегові на Закарпатті скасовано заходи щодо відзначення 172-ї річниці угорської

революції та визвольної боротьби 1848-1849 років, які були заплановані на 15 березня.

Фото: zakarpattya.net.ua