Лікарі не підтвердили коронавірус у дитини з Тернопільщини

Підозра на захворювання Covid-19 у семирічної дитини на Тернопільщині, яка повернулась з Італії, не підтвердилася. Дослідження, завершене вчора пізно ввечері, показало, що у дитини грип А.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України.

"За результатами, проведених вірусологічною лабораторією, досліджень о 22:30 год. підозру на Covid-19 знято! Діагноз: грип А підтверджено лабораторно методом ПЛР". - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в обласному лабораторному центрі, 10 березня о 18:15 год. до них надійшло термінове повідомлення щодо випадку підозри на коронавірусну інфекцію у дитини, яка напередодні захворювання повернулася з Італії.

"Спеціалістами своєчасно проведено епідрозслідування, організовано комплекс необхідних протиепідемічних заходів у вогнищі інфекційного захворювання", - повідомили в лабораторному центрі.

Як поінформували кореспондента агентства у Тернопільській міській раді, загальна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ у громаді дещо стабілізувалась, але оцінюється, як нестійка.

Загальна кількість захворюваності сягнула понад 670 випадків на 100 тис. населення.

У закладах освіти Тернополя показник відсутності дітей у школах складає 4,3%.

У цілому ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ у місті та на території громади контрольована та знаходиться в межах норми.