На Одещині через викрадення кабелю призупинили рух декілька поїздів
Укрінформ
Через викрадення кабелю на перегоні Одеса-Головна — Одеса-Застава ІІ затримано в дорозі низку поїздів.
Про це повідомляє пресслужба регіональної філії "Одеська залізниця" .
"Через викрадення кабелю на перегоні Одеса-Головна — Одеса-Застава ІІ затримано в дорозі низку поїздів. Зокрема, станом затримано 5 пасажирських поїздів та два приміські: №146 Київ — Ізмаїл, №147 Київ — Одеса, №764 Одеса — Київ, №105 Київ — Одеса, №153 Кривий Ріг — Одеса, №6252 Одеса — Вапнярка, №6251 Вапнярка — Одеса", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що середній час затримки — 45 хвилин.
Обставини події з’ясовуються, про факт незаконного втручання повідомлено Нацполіцію та СБУ.
Наразі на дільниці ведуться роботи з укладення нового кабелю.
Фото: procherk.info