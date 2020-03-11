На Одещині через викрадення кабелю призупинили рух декілька поїздів

Через викрадення кабелю на перегоні Одеса-Головна — Одеса-Застава ІІ затримано в дорозі низку поїздів.

Про це повідомляє пресслужба регіональної філії "Одеська залізниця" . "Через викрадення кабелю на перегоні Одеса-Головна — Одеса-Застава ІІ затримано в дорозі низку поїздів. Зокрема, станом затримано 5 пасажирських поїздів та два приміські: №146 Київ — Ізмаїл, №147 Київ — Одеса, №764 Одеса — Київ, №105 Київ — Одеса, №153 Кривий Ріг — Одеса, №6252 Одеса — Вапнярка, №6251 Вапнярка — Одеса", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що середній час затримки — 45 хвилин. Читайте також: Вандали закидали камінням два пасажирські поїзди Обставини події з’ясовуються, про факт незаконного втручання повідомлено Нацполіцію та СБУ. Наразі на дільниці ведуться роботи з укладення нового кабелю. Фото: procherk.info