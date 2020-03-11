На Буковині державі повернули землі оборони вартістю понад 55 мільйонів

Господарський суд Чернівецької області ухвалив повернути у власність держави ділянку земель оборони площею майже 12 га.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Рішенням Господарського суду Чернівецької області за позовом військової прокуратури Чернівецького гарнізону у власність держави повернуто земельну ділянку оборонного відомства у м. Чернівці площею понад 11,9 га", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вартість цієї ділянки становить 55,8 млн грн.

Суд погодився з позицією військової прокуратури та скасував запис про право власності в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно за Чернівецькою міськрадою.

Таким чином суд поновив майнові права та законні інтереси держави.