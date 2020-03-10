У Чернівцях за день - троє госпіталізованих із підозрою на коронавірус

Протягом дня 10 березня до лікарні Чернівців госпіталізували одразу трьох людей, яких перевірять на коронавірус.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"Із підозрою на коронавірус до обласної клінічної лікарні впродовж дня госпіталізовано трьох людей. Всі вони мають ознаки інфекційного захворювання. Таким чином, із підозрою на Covid-19 у лікарні наразі перебувають 5 осіб", - йдеться у повідомленні.

Також в обласній державній адміністрації повідомили, що стан єдиного хворого на коронавірус пацієнта стабільний.

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"Лондонська лабораторія підтвердила результати українських досліджень щодо інфікування чернівчанина вірусом Covid-19. Стан чоловіка стабільний, лікування триває", - додали в обласній адміністрації.

Станом на 10 березня, за даними Центру системних досліджень Університету Джона Гопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 116 166 людей. З початку епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 387 осіб. Померли від недуги 4088 пацієнтів.

За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом.