Сутички у Жмеринці: трьом підозрюваним пом'якшили запобіжний захід

Вінницький апеляційний суд у вівторок залишив чотирьох учасників штурму Жмеринської міськради з "Національних дружин" та ГО "Едельвейс" під вартою, трьом запобіжний захід пом’якшено.

Про це повідомляє пресслужба Вінницького апеляційного суду.

"Сьогодні апеляційний суд переглянув ухвали слідчих суддів Вінницького міського суду, якими до восьми підозрюваних у хуліганських діях у Жмеринській міській раді застосовано запобіжні заходи на час досудового розслідування. Щодо чотирьох – рішення залишив без змін. Відтак імовірні порушники залишатимуться під вартою до 26 квітня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стосовно одного підозрюваного суд скасував ухвалу першої інстанції про тримання під вартою та вирішив застосувати такий самий запобіжний захід, але вже з правом сплатити майже 170 тисяч гривень застави.

Адвокати зазначених підозрюваних просили суд скасувати ухвали міського суду і застосувати до чотирьох підозрюваних домашній арешт із 22 до 6 години, щодо одного – особисту поруку.

Що стосується ще трьох неповнолітніх підозрюваних, яким міський суд призначив цілодобовий домашній арешт, то один під ним так і перебуватиме, а решта – не зможуть залишати помешкання з 20.00 до 7.00.

У п’ятницю, 6 березня, Вінницький апеляційний суд частково задовольнив апеляційні скарги захисників підозрюваних у хуліганстві (частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України) – депутата Жмеринської міської ради Юрія Сокуренка, депутата тамтешньої районної ради Андрія Стемповського та працівника одного з відділів згаданої міськради Сергія Борщенка. Їх звільнили з-під варти під домашній арешт із забороною залишати житло із 20 години до 7 години наступної доби. Адвокати підозрюваних просили застосувати цей запобіжний захід з 22-ої.

Як повідомляло агентство, 29 лютого Вінницький міський суд обрав запобіжний захід 22 особам, затриманим поліцією за вчинення протиправних дій в Жмеринській міській раді, у тому числі - двом депутатам Жмеринської міськради та працівнику міськради за вчинення протиправних дій на місці події та нанесення тілесних ушкоджень особам, яких затримувала поліція.

Усім їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

60 діб тримання під вартою без права внесення застави на час досудового розслідування суд призначив 13 затриманим. Ще трьом учасникам сутичок обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 168 тисяч гривень, шістьом - цілодобовий домашній арешт.

У четвер, 27 лютого, у Жмеринці близько 30 молодиків у масках увірвалися в адмінбудівлю органу місцевого самоврядування, застосували петарди, розпилили газ і влаштували бійку з депутатами міськради та напали на поліцейських. Станом на 28 лютого до лікарні звернулись 10 поліцейських, 6 з них - госпіталізовані. Окрім того, серед постраждалих й четверо учасників штурму міськради.

Поліція затримала правопорушників, серед них - двох лідерів громадських об’єднань "Едельвейс" та "Національні дружини".