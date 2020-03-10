Сутички у Жмеринці: трьом підозрюваним пом'якшили запобіжний захід
Про це повідомляє пресслужба Вінницького апеляційного суду.
"Сьогодні апеляційний суд переглянув ухвали слідчих суддів Вінницького міського суду, якими до восьми підозрюваних у хуліганських діях у Жмеринській міській раді застосовано запобіжні заходи на час досудового розслідування. Щодо чотирьох – рішення залишив без змін. Відтак імовірні порушники залишатимуться під вартою до 26 квітня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що стосовно одного підозрюваного суд скасував ухвалу першої інстанції про тримання під вартою та вирішив застосувати такий самий запобіжний захід, але вже з правом сплатити майже 170 тисяч гривень застави.
Адвокати зазначених підозрюваних просили суд скасувати ухвали міського суду і застосувати до чотирьох підозрюваних домашній арешт із 22 до 6 години, щодо одного – особисту поруку.
Що стосується ще трьох неповнолітніх підозрюваних, яким міський суд призначив цілодобовий домашній арешт, то один під ним так і перебуватиме, а решта – не зможуть залишати помешкання з 20.00 до 7.00.
У п’ятницю, 6 березня, Вінницький апеляційний суд частково задовольнив апеляційні скарги захисників підозрюваних у хуліганстві (частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України) – депутата Жмеринської міської ради Юрія Сокуренка, депутата тамтешньої районної ради Андрія Стемповського та працівника одного з відділів згаданої міськради Сергія Борщенка. Їх звільнили з-під варти під домашній арешт із забороною залишати житло із 20 години до 7 години наступної доби. Адвокати підозрюваних просили застосувати цей запобіжний захід з 22-ої.
Як повідомляло агентство, 29 лютого Вінницький міський суд обрав запобіжний захід 22 особам, затриманим поліцією за вчинення протиправних дій в Жмеринській міській раді, у тому числі - двом депутатам Жмеринської міськради та працівнику міськради за вчинення протиправних дій на місці події та нанесення тілесних ушкоджень особам, яких затримувала поліція.
Усім їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).
60 діб тримання під вартою без права внесення застави на час досудового розслідування суд призначив 13 затриманим. Ще трьом учасникам сутичок обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 168 тисяч гривень, шістьом - цілодобовий домашній арешт.
У четвер, 27 лютого, у Жмеринці близько 30 молодиків у масках увірвалися в адмінбудівлю органу місцевого самоврядування, застосували петарди, розпилили газ і влаштували бійку з депутатами міськради та напали на поліцейських. Станом на 28 лютого до лікарні звернулись 10 поліцейських, 6 з них - госпіталізовані. Окрім того, серед постраждалих й четверо учасників штурму міськради.
Поліція затримала правопорушників, серед них - двох лідерів громадських об’єднань "Едельвейс" та "Національні дружини".