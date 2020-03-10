На Одещині спалили автомобіль прокурора Білгород-Дністровської прокуратури

Співробітники поліції Білгород-Дністровська Одеської області розслідують обставини займання автомобіля Mitsubishi Lancer, припаркованого на автостоянці.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в області.

"Загоряння Mitsubishi Lancer сталося сьогодні, 10 березня, близько 03 год. 45 хв. в одному із спальних районів міста. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Вказану подію правоохоронці кваліфікували за ознаками ч. 2 ст. 347 (умисне знищення або пошкодження майна правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють причини та обставини пожежі, а також осіб, які до неї причетні. Призначено низку експертиз, досудове розслідування триває.

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За даними місцевих ЗМІ, згорів автомобіль прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Артема Євглевського, ім'я якого нерідко фігурує у повідомленнях про земельні махінації в курортній Затоці. Вогонь сильно пошкодив передусім моторний відсік легковика, однак рятувальникам вдалось запобігти поширенню полум'я на припарковані поряд автомобілі.