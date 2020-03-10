На Сумщині знайшли чоловіка, який погрожував журналістці

Поліція Сумської області встановила чоловіка, який погрожував журналістці.

Про це інформує відділ комунікації поліції Сумської області.

"Вчора поліція Сум відкрила кримінальне провадження за фактом погроз редакторці одного з обласних мас-медіа та розпочала пошуки зловмисника. Сьогодні поліція встановила його. Це - 27-річний житель Рівненської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік стверджує, що подзвонив, аби висловити своє незадоволення діями журналістки, яка критикує голову політпартії, прихильником якої він є.

Наразі чоловіка опитують.

У рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 9 березня журналістці-розслідувачці, авторці програми "Під прицілом" на "UA:Суми" Олені Адаменко на мобільний телефон надійшли погрози від невідомого.

Журналістка пов’язала ці погрози зі своїми матеріалами про нардепа Ігоря Молотка та депутата Сумської облради, ексзаступника глави АП часів Януковича Юрія Чмиря.