Харківський військовий виш вводить обмеження, щоб захиститися від коронавірусу

У Харківському національному університеті повітряних сил ім. Кожедуба відсьогодні вводять обмеження на масові заходи та звільнення курсантів у зв’язку з профілактикою вірусних захворювань, у тому числі й коронавірусу.

Цю інформацію Укрінформу підтвердили і Інформаційному агентстві Міністерства оборони України в м. Харків.

«Відсьогодні вводяться певні обмеження задля профілактики ГРВІ та коронавірусу: зокрема, скасовано масові заходи, такі як концерти та збори, також обмежується кількість звільнень для курсантів», - повідомили в агентстві Міноборони.

Наголошується, що вказані заходи не є карантином.

«Але згодом, імовірно, обмеження введуть і в Інституті танкових військ. А потім – і в усьому Харківському гарнізоні», - зазначили в агентстві.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення.